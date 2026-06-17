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Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)

Art Studio 8, улица Константина Заслонова, 2

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Создашь украшения мягким металлом — оловом при помощи паяльника. Ты можешь сделать кольцо или кулон с камнем на выбор из наличия (есть кристаллы, натуральный жемчуг и другие натуральные камни, а также ракушки). Мастер-класс проходит в индивидуальном формате для тебя или твоей компании. Стоимость зависит от количества участников.

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