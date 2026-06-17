Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Art Studio 8, улица Константина Заслонова, 2
Начало:
Завершение:
5000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Создашь украшения мягким металлом — оловом при помощи паяльника. Ты можешь сделать кольцо или кулон с камнем на выбор из наличия (есть кристаллы, натуральный жемчуг и другие натуральные камни, а также ракушки). Мастер-класс проходит в индивидуальном формате для тебя или твоей компании. Стоимость зависит от количества участников.
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