Создашь украшения мягким металлом — оловом при помощи паяльника. Ты можешь сделать кольцо или кулон с камнем на выбор из наличия (есть кристаллы, натуральный жемчуг и другие натуральные камни, а также ракушки). Мастер-класс проходит в индивидуальном формате для тебя или твоей компании. Стоимость зависит от количества участников.