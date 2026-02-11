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Светский квартирник: «Петербург в неглиже: о женской моде XIX века»

Особняк Д.А. Милютина, Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На светском квартирнике в Особняке Милютина историк и культуролог Мария Персиянова разберёт женский гардероб XIX века буквально слой за слоем и расскажет, что мода может поведать о положении женщины, её повседневности, желаниях и постепенно обретаемой свободе. Узнаешь, сколько на самом деле стоило собрать красавицу на бал в Пушкинскую эпоху, что женщины носили под платьями, почему пальто стало символом новой петербурженки и как появление магазинов, фабрик и модных журналов меняло женскую жизнь. Историческую часть вечера дополнит ужин за общим столом с бокалом вина в интерьерах Особняка Милютина. Меню вечера При покупке билета можно выбрать один из трёх сетов: Сет №1 — утка Голубец из утки со сморчками и щучьей икрой. Сет №2 — рыба Щучьи котлеты с кремом из цукини, шпинатом и печёными томатами. Сет №3 — курица Котлеты по-киевски со свекольно-картофельным пюре. К каждому сету — напиток на выбор: бокал вина, чай или кофе.

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