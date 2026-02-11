Экскурсия с погружением в атмосферу тайн, мистики и необъяснимого. Что тебя ждёт: — Побываешь в таинственной Ротонде — месте, окутанном мистикой и неоднозначными историями — Посетишь места, связанные с масонскими ложами — узнаешь, где собирались члены тайных обществ и как они влияли на историю города — Услышишь легенду о кладе Леньки Пантелеева — и попробуешь найти его следы — Услышишь истории о белой и чёрной даме — двух загадочных персонажах, связанных с Петербургом — Попробуешь найти портрет Наполеона — на одной из скульптур Петра Клодта на Аничковом мосту — Поищешь призрак солдата — в заброшенных казармах, где, по слухам, до сих пор слышен эхо прошлого Для присоединения в группу обязательна запись по телефону.