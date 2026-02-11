Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Откуда взялось слово «гопник» и кто сумел навести порядок на криминальной Лиговке? «Бандитский Петербург» — выражение, знакомое нам по одноимённому сериалу. Но на этой лекции не будут говорить о Питере 90-х и малиновых пиджаках, место этого отправимся гораздо дальше — в криминальный Петербург до и после революции. На лекции ты: 1. Узнаешь, как зарождался криминальный мир Петербурга: где появились первые публичные дома, какие банды орудовали в городе и какие преступления обсуждал весь Петербург. 2. Услышишь истории самых криминальных районов города — Сенной и Лиговки. Разберёшься, откуда взялось слово «гопник» и как одной женщине удалось навести порядок в одном из самых опасных мест Ленинграда. 3. Познакомишься с легендарными преступниками, промышлявшими в городе на Неве: Сонькой Золотой Ручкой, Ольгой фон Штейн и Лёнькой Пантелеевым. Их аферы, преступления и судьбы порой напоминают сюжет авантюрного романа. 4. Поговорят и о тех, кто стоял по другую сторону закона. Один из главных героев лекции — Иван Путилин, глава петербургской сыскной полиции, которого называли русским Шерлоком Холмсом. Как выглядел преступный мир Петербурга больше ста лет назад, где было опасно появляться после наступления темноты, как ловили преступников без камер и современных технологий и почему некоторые имена вошли в городские легенды? Об этом и многом другом — на лекции «Бандитский Петербург». Лекцию проведёт Полина Фёдорова, искусствовед, гид по Санкт-Петербургу и культурный обозреватель. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Теплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай.