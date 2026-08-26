Близость — одна из самых важных человеческих потребностей. Но почему для одних отношения становятся источником поддержки и развития, а для других превращаются в тревогу, зависимость или потерю себя? Лекция будет полезна тем, кто хочет строить тёплые и глубокие отношения, сохраняя при этом собственные границы, интересы и внутреннюю опору. Поговоришь о том, почему так страшно быть собой рядом с другим человеком, как возникает эмоциональное слияние, почему любовь иногда подменяется контролем, спасательством или постоянной потребностью в подтверждении своей значимости. Разберёшь, как отличить настоящую близость от зависимости, что помогает сохранять себя в отношениях и почему здоровая близость невозможна без уважения к отдельности другого человека. Эта встреча — возможность по-новому взглянуть на отношения и понять, как быть рядом, не теряя себя. Ведущая: Осина Татьяна Владимировна, семейный психолог Стоимость: бесплатно, но тебя просят поддержать проект, заказав позицию из меню