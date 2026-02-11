По дворам и парадным Владимирской
Метро Владимирская, Большая Московская улица, 2/1
Начало:
Завершение:
1100₽
Возраст 6+
Про событие
Открой для себя очарование старого города, прогуливаясь по его уютным дворам и парадным. Каждая из них — это целая история, оживающая под рассказом гида. Представь: старинные лестницы, украшенные изысканной лепниной и витражами, расскажут тебе о былой роскоши и великолепии. Ты узнаешь, как жили петербургские семьи в разные эпохи – от императорских времён до сегодняшнего дня. Эта экскурсия — уникальная возможность увидеть город не только со стороны парадных проспектов, но и проникнуть в его сердце, в скрытые уголки и уникальные архитектурные детали. Внимание: после покупки билета свяжись с организатором для подтверждения по телефону: +79213974458 (WhatsApp, Telegram)
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Экскурсия супер!!! Гид вообще огонь, все рассказал, показал крутые локации. Хоть мы и гуляли под дождём,экскурсия была очень интересной и насыщенной. Только одни позитивные эмоции. Обязательно возьмём другие направления,когда в следующий раз будем в Питере. 🔥🔥🔥