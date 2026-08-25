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Психологический разбор: «Выход 8»

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

История о человеке, застрявшем в бесконечном лабиринте токийского метро, где каждый шаг может оказаться ловушкой. Хоррор-триллер по мотивам культовой видеоигры, а одновременно философская притча о жизни, выборе и судьбе. Режиссёр превратил её в клаустрофобическую медитацию о современном человеке. Картина была представлена на Каннском фестивале и получила восторженные отзывы прессы, а зрители называют её «японским "Днём сурка"» в мире лиминальных пространств. После просмотра разберёшь: Ловушка повторяющихся циклов: почему человек снова и снова оказывается в одних и тех же обстоятельствах и что заставляет наступать на одни и те же грабли, даже когда ты знаешь правила? Аномалии, которые ты не замечаешь: по сюжету герой учится видеть отклонения от нормы. А ты обратишь внимание на то, какие «аномалии» пропускаешь в отношениях, работе и в диалоге с самим собой? И чем платишь за невнимательность? Внутренний лабиринт против внешнего: бесконечный коридор метро — как метафора внутреннего мира человека, разрывающегося между долгом, ожиданиями и личной правдой. Как понять, где заканчивается твой путь и начинается чужой? Ведущая: Мишель Сметанкина — интегративный консультант, комьюнити-менеджер.

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