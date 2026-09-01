Подними руку, если это про тебя: когда хорошо не считается и нужно идеально, любая ошибка воспринимается как провал, а недоработка не даёт покоя, даже если её никто, кроме тебя, не заметил. Со стороны это выглядит как высокая планка и упорство. Изнутри — как постоянное напряжение и страх, что рано или поздно раскроется, что на самом деле вы недостаточно хороши. На встрече поговоришь о том, откуда берётся эта установка и как ослабить хватку перфекционизма, не растеряв то, что ты умеешь делать хорошо. В программе: — Откуда берётся синдром отличницы — Чем перфекционизм отличается от здоровых высоких стандартов — Как сохранить амбиции и перестать выматывать себя ради идеала Если ты устал держать планку, за которую никто не благодарит, и хочешь научиться делать хорошо без изматывающего чувства «мало» — эта встреча станет хорошей точкой опоры. Ведущая: Анастасия Емельянова — психолог, эмоционально-образный терапевт, специалист по тревожным состояниям Стоимость: бесплатно, но тебя просят поддержать проект, заказав позицию из меню.