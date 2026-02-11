Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Кожевенная линия, 27к1
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2400₽
Возраст 12+
Про событие
Одна из самых интересных и необычных достопримечательностей Санкт-Петербурга. За фасадом на Кожевенной линии Васильевского острова скрывается прекрасное убранство, выполненное в духе русской эклектики. В 1882 году владельцами особняка стали три сына Брусницына: Николай, Георгий и Александр. В 1884 году братья затеяли перестройку родового гнезда. Для этих целей они наняли архитектора Анатолия Ковшарова, прославившегося своими работами в стиле эклектика. Все уцелевшие интерьеры сделаны именно по его проектам. До наших дней в особняке сохранился великолепный Белый танцевальный зал с богато украшенным потолком, где любителей мистики ждет «зеркало Дракулы», парадная столовая, оформленная в стиле позднего Возрождения, курительная комната в мавританском стиле, гостиная в стиле рококо с уцелевшим штофом конца XIX века, роскошная парадная лестница и воздушный Зимний сад.
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Потрясающее место, зрелищное и стоящее для посещения тем, кто ценит лепнину, искусство и историю отдельных известных и не самых известных личностей того времени. Прекрасная рассказчица, которая на опыте рассказывает подробно и интересно о каждой мелкой детали особняка и его бывших обитателей. Скажу только , что слегка кусается цена, поэтому и советовал в начале только любителям подобного. Могу дать от себя оценку 4/5