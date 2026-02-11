Петербургские квартиры — отдельный мир. Попадая в некоторые из них, словно на машине времени переносишься в другую, дореволюционную эпоху. Тебя приглашают в одну из таких квартир на Петроградской стороне — подлинную петербургскую квартиру рубежа XIX–XX веков, где время, кажется, остановилось. Здесьтебя ждут не витрины с табличками «руками не трогать», а живые предметы, которые можно взять в руки, рассмотреть вблизи и почувствовать их вес и фактуру. Кодлер, сельдереечная ваза, фарфор для чаепитий — каждая вещь хранит за собой целый уклад жизни, привычки и ритуалы, о которых сегодня почти никто не помнит. Гид расскажет, зачем нужен каждый предмет, как им пользовались и какое место он занимал в повседневности петербургского горожанина. Завтрак проходит в уютной гостиной старинной квартиры, где неспешная атмосфера и детали интерьера создают особое настроение начала дня. Гости не только наслаждаются подачей и вкусами, но и становятся участниками процесса: под руководством гида можно самостоятельно приготовить главное блюдо — яйцо в кодлере. Это небольшой кулинарный ритуал, позволяющий прикоснуться к традициям прошлого и почувствовать себя частью другой эпохи, где даже завтрак превращался в изящное и продуманное событие. В меню завтрака входит: : яйцо в кодлере, каша, мюсли-веррин, чай/кофе *Изменение ассортимента возможно по запросу