Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Проведи осенний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых красивых особняков Петербурга. Просмотр культовой комедии нулевых — «Дрянные девчонки» с Линдси Лохан и Рэйчел Макадамс в главных ролях.
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