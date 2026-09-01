Как необычно провести свидание в Петербурге? Отправиться к особняку XIX века на кинопоказ в камерном саду под открытым небом. Просмотр легендарной комедии нулевых — «Как стать принцессой» с Энн Хэтэуэй и Джули Эндрюс в главных ролях.