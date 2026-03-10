Музыкально-интеллектуальные салоны в исторической квартире. Во всех областях искусства есть представители Семьи Бенуа. Программа посвящается членам династии, которые посвятили себя музыке: это Катарино Камилло Кавос, венецианский композитор, прадед Александра Николаевича Бенуа, Николай Черепнин и Иван Вышнеградский, Мария Кузнецова-Бенуа и современные музыканты семьи Бенуа. Программа вечера: — Приветственный фуршет и знакомство — Программа о истории династии Бенуа с музыкальными иллюстрациями — Коллекции семейной арт-галереи — соединение прошлого и настоящего. Живопись, графика, мозаика, редкие издания, документы и многое другое — И ещё достаточно времени для чаепития и светских бесед, фотографий в исторических интерьерах, подробного изучения экспозиции. Светский вечер проводит Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа. Тебя принимает в гостях хозяйка квартиры: праправнучка выдающегося архитектора, хранительница культурного наследия династии. Без строгого дресс-кода, главное, чтобы ты чувствовал себя свободно и уместно. Для хороших снимков и прекрасного настроения рекомендуют выбирать любимые наряды и туфли в стиле коктейль или элегантный casual. Удобнее всего приехать за 15 минут до начала светского вечера. Если опаздываешь или нужно покинуть вечер раньше, просто присоединяйся к обществу, когда тебе комфортно, ограничений нет.