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Почему любовь ранит?

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 5000₽
Возраст 18+

Про событие

Почему современный человек так боится любовной боли? Когда-то любовь была дикой и разрушительной силой. Но сегодня из безумного зверя она превратилась в аккуратного домашнего питомца отношений: привитого, безопасного, кастрированного и приученного к лотку. На лекции проследишь историю одомашнивания любви — от дикого эроса премодерна к стерилизации чувств. Почему человек одновременно жаждет и боится сильных чувств? Почему любовь ранит и болит в эпоху «здоровых отношений»? Что с любовью в мире, где никто не хочет плакать? Елизавета Фетисова, преподаватель философии и публичный лектор. Креативный продюсер и ведущая «Философского шоу» от Medium Quality.

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