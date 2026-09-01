Почему современный человек так боится любовной боли? Когда-то любовь была дикой и разрушительной силой. Но сегодня из безумного зверя она превратилась в аккуратного домашнего питомца отношений: привитого, безопасного, кастрированного и приученного к лотку. На лекции проследишь историю одомашнивания любви — от дикого эроса премодерна к стерилизации чувств. Почему человек одновременно жаждет и боится сильных чувств? Почему любовь ранит и болит в эпоху «здоровых отношений»? Что с любовью в мире, где никто не хочет плакать? Елизавета Фетисова, преподаватель философии и публичный лектор. Креативный продюсер и ведущая «Философского шоу» от Medium Quality.