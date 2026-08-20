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Киноглина

Пространство Artista + Ceramista
улица Марата, 50

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Представь: ты приходишь на уютный мастер-класс, где сочетаются творчество и твой любимый фильм. Первые полчаса мастер расскажет, как из обычного куска глины родится твоя уникальная вещица — будь то кружка для утреннего кофе, тарелка для особенных завтраков или боул для любимого рамена. Ты выберешь форму, а руки уже сами начнут творить чудеса. А потом... начинается магия кино! На экране — фильм, в руках — кисточка и ангобы. Ты продолжаешь лепить изделие под чутким руководством мастера, раскрашиваешь его, придаёшь ему характер и параллельно наслаждаешься попкорном и напитками. В итоге — целый вечер в атмосфере вдохновения: и керамика, и кино, и удовольствие от процесса! Результат через 5 недель после мастер-класса: после всех обжигов ты получишь изделие собственного дизайна, которое будет полностью функциональным и готовым к применению. Расписание фильмов смотри на сайте.

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