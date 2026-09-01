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Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 6+
Кино

Про событие

Проведи осенний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых красивых особняков Петербурга. В этот вечер будешь смотреть невероятно тёплый и трогательный анимационный фэнтезийный фильм Хаяо Миядзаки — «Мой сосед Тоторо».

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