Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 6+
Кино
Про событие
Проведи осенний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых красивых особняков Петербурга. В этот вечер будешь смотреть невероятно тёплый и трогательный анимационный фэнтезийный фильм Хаяо Миядзаки — «Мой сосед Тоторо».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи