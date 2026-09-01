Проведи осенний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых красивых особняков Петербурга. В этот вечер будешь смотреть невероятно тёплый и трогательный анимационный фэнтезийный фильм Хаяо Миядзаки — «Мой сосед Тоторо».