Проведи осенний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых красивых особняков Петербурга. Просмотр романтической драмы «Вики Кристина Барселона» с Пенелопой Крус, Скарлетт Йоханссон и Хавьером Бардемом в главных ролях.