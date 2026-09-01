Кинопоказ в саду: «Вики Кристина Барселона»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Проведи осенний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых красивых особняков Петербурга. Просмотр романтической драмы «Вики Кристина Барселона» с Пенелопой Крус, Скарлетт Йоханссон и Хавьером Бардемом в главных ролях.
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