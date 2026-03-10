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Богемный арт-бранч в баре

Goose Goose, Большая Конюшенная улица, 27

Начало:

Завершение:

3600₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Спиритизм, нудизм, туризм: хобби в Российской империи Углубишься в исторические мемуары и переписки известных столичных жителей, чтобы узнать: • Почему спиритизм стал модным развлечением петербургской знати и к каким скандалам это приводило? • Какие слухи ходили о вегетарианцах в светском обществе и почему их считали «опасными сектантами»? • Как в Российской империи зарождался нудизм, и как на это явление реагировало общество? • Как ню-фотография стала модным хобби богемы и причём тут дачи? • Сколько стоило стать гонщиком в Российской Империи? • Что в обязательном порядке должен был взять с собой в путешествие велотурист? • На чьих дачах прошли первые спектакли домашней самодеятельности, положившие начало профессии художника по костюмам и гриму? • Какой членский взнос был в гимнастическом клубе? • Где летом можно было покататься на коньках, да ещё и под музыку? Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи — Мария Персиянова. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Новомихайловские котлеты с картофельным пюре. — Напиток: игристое вино / кофе или чай

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