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Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»

Анненкирхе
Кирочная ул., 8В

Начало:

Завершение:

от 6000₽ до 7000₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Стань участником вечера, который перенесёт тебя на две тысячи лет назад — в ту самую ночь, когда за одним столом собрались Учитель и Его ученики. Мы привыкли видеть эту сцену на знаменитой фреске Леонардо да Винчи — в его интерпретации Тайная вечеря стала одним из самых узнаваемых образов в истории искусства. Но какой была эта трапеза на самом деле? Что стояло на столе? Какие слова звучали? Какие традиции наполняли этот вечер особым смыслом? Ужин-реконструкция «Тайная вечеря» — попытка взглянуть глубже, за пределы художественного образа, и приблизиться к реальности I века. В атмосфере древнего Израиля, среди аутентичных декораций и под живую музыку ты попробуешь традиционные блюда той эпохи — мацу, хумус, баранину, свежие овощи, зелень и красное вино*. И шаг за шагом разберёшься, почему эта трапеза стала поворотным моментом истории и как её символы помогают глубже понять происходящее за столом. Проводниками в этом историческом и духовном опыте станут настоятель Анненкирхе Евгений Раскатов и его соведущие. Два часа вкуса, истории и смыслов. Сцена, знакомая по великому искусству, оживёт перед тобой за настоящим столом. * Вино подаётся разбавленным водой по древней традиции; крепость напитка около 2,5%. В качестве альтернативы предлагается вода.

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