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Как сохранять себя в быстро меняющемся мире

Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28-30-32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Лекция, на которой ты обсудишь, что такое механизм адаптации и как его можно «подкрутить», где проходит граница между суетой, тревогой и продуктивностью, а также как себе можно помочь. Современным людям важно сохранять включённость во внешний мир: ориентироваться на то, что происходит с рынком труда; перестраивать привычные маршруты из-за ремонта города; привыкать к новому интерфейсу программ после обновления. В таком потоке информации человек прежде никогда не жил и не был к нему подготовлен. Замедлишься и вдумчиво, без спешки будешь обсуждать: — что такое механизм адаптации и как его можно «подкрутить»; — реакции мозга на темп жизни современного человека; — где проходит граница между суетой, тревогой и продуктивностью; — и как всё-таки себе помочь. Лекцию прочитает Ася Гавань. Она погружена в сферу психологии более 15 лет, ведёт индивидуальную и групповую психотерапевтическую практику, тренинги и блог.

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