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Коля Андреев | 19:00

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Интеллигент, утонченный романтик, философ с растянутыми моральными рамками. Ласкает уши тонким умным юмором: смешно не только от самой шутки, но и от изящности и оригинальности мышления. При этом Коля — комик не только для элиты. Даже с тем, кто не понимает его шуток, он хотел бы просто бухнуть и поговорить, выслушать историю о том, как девушка изменила ему на матрасе с эффектом памяти.

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