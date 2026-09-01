Кундалини-йога в Севкабеле
Кожевенная линия, 40Б
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Классическая кундалини-йога, которую проводят без музыки. Это практика балансировки психо-физического состояния через освобождения от мышечных напряжений и эмоциональных реакций, благодаря формированию возможности выдерживать огромный поток информации и стрессов ситуаций. Тренер: Екатерина Мельникова — дипломированный учитель кундалини и хатха-йоги. Занятие проходит в удобной спортивной одежде, с собой необходимо взять коврик и воду. Вход на тренировку бесплатный, при желании можно оставить пожертвование в пользу благотворительной организации «Тебе поверят». Регистрация обязательна.
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