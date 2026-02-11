Серебряный век — одна из самых богатых на таланты эпох и, конечно, главная здесь — женщина. Ей посвящали стихи, она вдохновляла художников и композиторов. Члены императорской фамилии, богатые промышленники были готовы отдать все ради неё. Так кто же она роковая женщина Серебряного века? На лекции ты узнаешь о самых ярких представительницах прекрасного пола того времени. Главными героинями рассказа станут: 1. Зинаида Гиппиус — роковая женщина, звезда литературных салонов. 2. Лиля Брик — главная женщина и муза Маяковского, сводившая с ума мужчин на протяжении всей своей жизни. 3. Екатерина Сухомлинова — женщина, погубившая жизнь и карьеру любимого министра Николая II. 4. Мария Тарновская — «чёрная вдова» Серебряного века. 5. Паллада Богданова-Бельская — блудница и поэтесса. 6. Мария Андреева — любимая женщина одного из самых богатых людей России и муза Максима Горького. Лектор бранча: Полина Федорова — профессиональный гид по Петербургу, лектор по литературе и истории. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Авокадо тост с яйцами пашот Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной Напиток на выбор: — Напиток: игристое вино / кофе или чай; — Лекция в камерном формате (1,5 часа).