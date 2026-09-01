Роскошный Бронзовый зал в этот вечер наполнится музыкой одной из величайших групп в истории. Приготовься устроиться поудобнее и насладиться самыми яркими шедеврами вселенной Queen в виртуозном исполнении камерного оркестра. Важные детали: * Продолжительность концертной программы: 1 час 20-40 минут * На событии действует свободная рассадка по категориям билетов * Экскурсия-проход по особняку проходит за час до концертной программы (билет приобретается дополнительно)