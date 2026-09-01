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Свадебные предметы мебели в быту людей прошлого

Брусницын
Антикварный салон Alter Ego Home, Кожевенная линия, 30, 3 этаж

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Как выглядела свадьба в прошлом? Какие предметы мебели сопровождали человека в момент создания новой семьи и становились частью семейной памяти на десятилетия? Экскурсия, посвящённая свадебной мебели и её роли в быту людей прошлого. Экскурсию лично проведёт Эдуард Борисенков — коллекционер, эксперт и основатель Alter Ego Home. Что тебя ждёт: — Рассказ о свадебных сундуках — символах приданого, статуса и преемственности; — Истории свадебных шкафов и мебели, сопровождавшей молодую семью в первые годы брака; — Личный взгляд профессионального коллекционера на предметы с «биографией»; — Возможность задать вопросы и обсудить увиденное в неформальной обстановке. В программе: — Авторская экскурсия по залам крупнейшего антикварного салона Alter Ego Home; — Камерная атмосфера и живое общение; — Фуршет для гостей; — Возможность внимательно рассмотреть подлинные антикварные предметы.

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