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Светский салон в особняке Мясникова
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
от 3000₽ до 6500₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Особенный вечер, который перенесёт тебя во времена, когда в Особняке Мясникова традиционно устраивали светские встречи с танцами и музыкой. В музыкальной гостиной пройдут танцевальные мастер-классы. Здесь гости разучат основные элементы парных танцев. Принять участие в мастер-классе можно как со своей второй половинкой, так и в сопровождении профессионального партнёра. Для тех, кому не нужен мастер-класс, пройдёт танцевальная часть в концертном зале. В программе: фокстрот, вальс, танго, сальсу, бачату, самбу, свинг, ча-ча-ча. Ты также можешь приобрести специальный билет, в который входит сопровождение профессионального танцора в течение всей танцевальной части.
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