Занятие только для вас двоих, с вами будет художник, который будет помогать написать картину. Можно нарисовать 1 картину на холсте 40х50см вдвоём или 2 картины 30х40см. Это могут быть разные картины или диптих (картина, состоящая из 2-х холстов). В стоимость входят: 3 часа занятия и материалы для рисования, включая сам холст, по бокалу вина/чашечке чая и лёгкие закуски — сезонные фрукты, украшение стола свечами.