Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт Студия 8, улица Константина Заслонова, 2
Начало:
Завершение:
8500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Занятие только для вас двоих, с вами будет художник, который будет помогать написать картину. Можно нарисовать 1 картину на холсте 40х50см вдвоём или 2 картины 30х40см. Это могут быть разные картины или диптих (картина, состоящая из 2-х холстов). В стоимость входят: 3 часа занятия и материалы для рисования, включая сам холст, по бокалу вина/чашечке чая и лёгкие закуски — сезонные фрукты, украшение стола свечами.
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