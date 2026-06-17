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Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»

Арт Студия 8, улица Константина Заслонова, 2

Начало:

Завершение:

8500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Занятие только для вас двоих, с вами будет художник, который будет помогать написать картину. Можно нарисовать 1 картину на холсте 40х50см вдвоём или 2 картины 30х40см. Это могут быть разные картины или диптих (картина, состоящая из 2-х холстов). В стоимость входят: 3 часа занятия и материалы для рисования, включая сам холст, по бокалу вина/чашечке чая и лёгкие закуски — сезонные фрукты, украшение стола свечами.

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