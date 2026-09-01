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Мастер-класс по керамике в саду особняка

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы
Еда

Про событие

Событие пройдёт в камерном саду особняка XIX века совместно с просмотром классики кино. Проведи летний день в невероятно красивом и уютном саду у стен особняка XIX века на мастер-классе по лепке из глины. Событие также дополнит киносеанс — параллельно с созданием посуды или предметов декора ты увидишь избранную классику кинематографа. Мастер-класс проведут мастера керамической студии Burning clay. Burning clay — это про творчество, любовь и людей. Про яркое самовыражение через искусство древнейшего ремесла и общения с другими творцами. За пять лет существования студия провела огромное количество мастер-классов, выездных мероприятий и корпоративов.

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