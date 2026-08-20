Мастер-класс по текстурной пасте
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
3900₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Тебе скучно рисовать обычные картины? Напиши настоящий шедевр для интерьера, объёмную выразительный сюжет. Работа делается за 1 занятие, при необходимости можно взять дополнительный урок. Ты можешь выбрать любую тему: объёмные картины цветов, море текстурной пастой, фактурное изображение дерева или гор — нарисовать легко и красиво что угодно тебе поможет опытный художник Все необходимые материалы для творческого мастер-класса: холст, краски, кисти и работа художника педагога включены в стоимость. Каждый рисует свою картину. Продолжительность 3 часа.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи