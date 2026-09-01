Иногда мы довольно хорошо умеем думать о себе: анализировать, объяснять, искать решения. А что, если на этот раз не искать ответ словами? На творческой встрече ты будешь создавать коллажи и через образы исследовать то, что сейчас происходит внутри и в жизни. Немного замедлишься, настроишься на себя и задашь себе вопрос, который хочется исследовать. А дальше будешь вырезать, выбирать, сочетать и следовать за интуицией, не пытаясь сразу понять, «что это значит». Посмотришь, какие образы притягивают внимание, что оказалось в центре, что удивляет, какие связи и смыслы начинают проявляться. Никаких художественных навыков не требуется. Все материалы предоставляются. Вопросы и запись в ТГ. Важно: пространство предполагает нахождение без обуви, поэтому, пожалуйста, учитывай это при выборе образа.