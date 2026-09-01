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Роспись собачки Ballon Dog
Be Italian, проспект Добролюбова, 8
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Создай свою эксклюзивную собачку в технике флюид арт. Роспись: – в технике флюид арт – 30–40 минут; – индивидуальный дизайн – 2–3 часа. В стоимость билета входит виниловая фигурка собаки 23 см, консультация и инструктаж от профессиональных художниц, welcome drink (бокал вина/игристого/чай/кофе на выбор), профессиональный фотосет в группах от 12 человек, пакет для изделия и одноразовый фартук.
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