Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Серебряный век принято вспоминать через великие стихи, музыку и живопись. Но за красивым фасадом эпохи скрывалась совсем другая жизнь: любовные треугольники, тайные романы, измены, ревность и отношения, о которых предпочитали не говорить вслух. На встрече откроют несколько «шкафов» знаменитых людей той эпохи: 1. Матильда Кшесинская — балерина, в которую влюблялись Романовы Роман с будущим императором Николаем II, отношения с великими князьями и удивительная способность оставаться рядом с самыми влиятельными мужчинами империи. Кем она была на самом деле — великой балериной, роковой женщиной или невероятно талантливым игроком? 2. Фёдор Шаляпин — две семьи великого русского баса На сцене — кумир публики. За кулисами — мужчина, который фактически жил на две семьи. Две женщины, дети и личная жизнь, которую приходилось тщательно скрывать. 3. Исаак Левитан — любовные драмы совсем не «тихого» пейзажиста За меланхоличными русскими пейзажами скрывался человек с бурным темпераментом. Романы, ревность, замужние женщины и рассказ Чехова, едва не закончившийся дуэлью. 4. Ахматова и Гумилёв: он добивался её 7 лет — а получив, начал изменять. Любовники, любовницы и брак двух великих поэтов, который оказался далеко не романтичной «love story». Лекцию проведёт Полина Фёдорова, искусствовед, гид по Санкт-Петербургу и культурный обозреватель. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай.