Вечер, наполненный вкусом, музыкой и волшебством. Тебя ждёт тематическая дегустация напитков с одним из лучших сомелье города. В программе: — Дегустация отборных напитков —Интересный, живой и «незаумный» рассказ об особенностях напитков — Инструментальная музыка, которая создаст нужную атмосферу — Уют и праздничное настроение, которое ты запомнишь надолго Блюда не входят в стоимость билета, их можно заказать отдельно.