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Джаз и вино

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

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3000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Вечер, наполненный вкусом, музыкой и волшебством. Тебя ждёт тематическая дегустация напитков с одним из лучших сомелье города. В программе: — Дегустация отборных напитков —Интересный, живой и «незаумный» рассказ об особенностях напитков — Инструментальная музыка, которая создаст нужную атмосферу — Уют и праздничное настроение, которое ты запомнишь надолго Блюда не входят в стоимость билета, их можно заказать отдельно.

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