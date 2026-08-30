Большой электронно-танцевальный концерт в честь дня рождения Андрея Кулёмина. Музыка, где роботизированный мелодизм Kraftwerk соседствует с отголосками берлинских техно-вечеринок, а намеренно примитивные тексты переплетаются с высокой поэзией Р. Рождественского и Е. Евтушенко. Специальные гости: Николай Бичан, Марьям Монадикос, Борис Михайлов, Jonny Jane и другие. А так же: • Презентация нового фольклорно-электронного проекта А. Кулёмина и Ирины Пыжьяновой (арфа, вокал) • Композиции из сольного творчества Kulyomin