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Kulyomin & Ant

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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1200₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Большой электронно-танцевальный концерт в честь дня рождения Андрея Кулёмина. Музыка, где роботизированный мелодизм Kraftwerk соседствует с отголосками берлинских техно-вечеринок, а намеренно примитивные тексты переплетаются с высокой поэзией Р. Рождественского и Е. Евтушенко. Специальные гости: Николай Бичан, Марьям Монадикос, Борис Михайлов, Jonny Jane и другие. А так же: • Презентация нового фольклорно-электронного проекта А. Кулёмина и Ирины Пыжьяновой (арфа, вокал) • Композиции из сольного творчества Kulyomin

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