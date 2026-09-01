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David Lynch: Трибьют-концерт
наб. Обводного канала, 74Ц
Начало:
Завершение:
от 1300₽ до 1800₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Музыкально-визуальный концерт, посвящённый саундтрекам к фильмам одного из самых загадочных режиссёров — Дэвида Линча. В программе — ретроспектива культовых композиций и инструментальных произведений, ставших неотъемлемой частью его кинематографа: Твин Пикс, Шоссе в никуда, Синий бархат, Голова-ластик. Эти мелодии, наполненные мистикой, тревогой и гипнотическим очарованием, будут звучать в сопровождении атмосферного видеоряда на куполе Планетария, усиливающего впечатление и создающего эффект полного погружения.
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