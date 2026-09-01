Музыкально-визуальный концерт, посвящённый саундтрекам к фильмам одного из самых загадочных режиссёров — Дэвида Линча. В программе — ретроспектива культовых композиций и инструментальных произведений, ставших неотъемлемой частью его кинематографа: Твин Пикс, Шоссе в никуда, Синий бархат, Голова-ластик. Эти мелодии, наполненные мистикой, тревогой и гипнотическим очарованием, будут звучать в сопровождении атмосферного видеоряда на куполе Планетария, усиливающего впечатление и создающего эффект полного погружения.