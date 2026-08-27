Проведи летний вечер в камерном саду у стен особняка XIX века — для тебя под открытым небом прозвучит программа, в которой соединятся джаз, поп-классика и тёплая латинская музыка. Концерт пройдёт под открытым небом в цветущем саду Особняка Мясникова. Для твоего комфорта подготовят удобные стулья-шезлонги; также весь вечер будет работать летний бар.