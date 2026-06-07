Музыкальный рейс по рекам и каналам Петербурга. Живая музыка звучит прямо на борту: джаз, блюз или латина, без сцены и без барьеров между музыкантами и гостями. Открытая палуба, саксофон на закате, коктейль в руке — а вокруг медленно проплывают набережные, мосты и золотые шпили города. В стоимость входит подарок на выбор: бокал игристого / чай / кофе За это время ты: • Увидишь Петербург с воды • Насладишься живой музыкой на расстоянии вытянутой руки • Расслабишься с бокалом игристого или чашкой чая • Сделаешь незабываемые фотографии на фоне города • Потанцуешь, если музыка позовёт Маршрут: Этот рейс проходит по маршруту, доступному только небольшим теплоходам: идут не только по Неве, но и по узким каналам исторического центра, где дворцы и набережные оказываются буквально на расстоянии вытянутой руки. Отправление с Фонтанки, заход в Крюков канал и тихие воды Коломны, потом проход мимо Мариинского театра и Новой Голландии, затем по Мойке и через Зимнюю канавку выходят в Большую Неву. Там открываются панорамы Медного всадника, Летнего сада и Петропавловской крепости, которую обойдут с воды, чтобы увидеть её с самых красивых ракурсов. После этого возвращаемся обратно на Фонтанку — снова в каналы, где музыка и город звучат особенно близко.