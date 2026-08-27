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Минимальный аристократизм

Банкет-Холл «Аристократ», Большая Монетная улица, 14АБ

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Музыка, в которой простота становится роскошью, а тишина — частью высказывания. Вечер для тех, кто слышит больше, чем звучит. В пространстве тишины и звучащего света — вечер фортепианной музыки Дениса Кириллова. Это не просто концерт, а тонкое погружение в музыку на границе кинематографа и живой импровизации. Здесь каждый звук рождается как кадр, каждое затихание — как пауза перед откровением. Минимализм не как ограничение, а как форма предельной выразительности. Программа «Минимальный Аристократизмъ» соединяет разные миры и интонации: Артемьев, Гласс, Канчели, Равель — и авторские импровизационные линии Кириллова, возникающие здесь и сейчас.

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