Орган в планетарии
наб. Обводного канала, 74Ц
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от 2000₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Специально подобранные программы познакомят тебя с классическими шедеврами и усилят впечатление от знакомства с органной музыкой. Для опытных ценителей такие концерты также станут приятной находкой — за инструментом всегда топовые музыканты, а в плейлистах всегда есть место для более редких композиций. Тебя ждёт завораживающее аудиовизуальное путешествие под огромным куполом, создающим эффект полного присутствия. Музыкальная программа каждого концерта уникальна — произведения подбираются специально под вечер и включают шедевры Баха, Генделя, Вивальди, Листа, Мусоргского и других выдающихся композиторов.
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