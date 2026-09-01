«Несогласие: X» — большой 10-летний концерт. Тяжело в это поверить, но в 2026 году группе «Несогласие» исполняется 10 лет. Ровно столько лет назад, где-то на окраинах Петербурга, группа и появилась. Прозвучат главные песни группы за все годы: «Меня отпускает», «Я ненавижу тебя», «Всё в порядке, всё пройдёт», «Давай купим кагор» и многие другие. Эти песни сохранили в себе тепло всех этих лет. «Несогласие: X» — это не только лучшие треки, но и история группы длиной в десять лет: события, перемены и моменты, которые сделали группу такой, какой она является сейчас. Это будут первые концерты группы в обновлённом составе — с новой программой и новым форматом выступления.