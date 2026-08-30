Джазовый концерт в саду
ул. Восстания, 45
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2500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Музыкальный вечер под открытым небом у стен особняка XIX века. Для тебя в инструментальном квартете баса, клавиш, саксофона и барабанов прозвучит джаз, фанк и фьюжн. Концерт пройдёт под открытым небом в цветущем саду Особняка Мясникова. Для твоего комфорта подготовят удобные стулья-шезлонги; также весь вечер будет работать летний бар.
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