Музыкальный вечер под открытым небом у стен особняка XIX века. Для тебя в инструментальном квартете баса, клавиш, саксофона и барабанов прозвучит джаз, фанк и фьюжн. Концерт пройдёт под открытым небом в цветущем саду Особняка Мясникова. Для твоего комфорта подготовят удобные стулья-шезлонги; также весь вечер будет работать летний бар.