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Космический джаз: Nina Simone

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Голос, способный остановить время. Музыка, которая проникает в самую глубину. Нина Симон — фигура, без которой невозможно представить историю джаза, соула, блюза и госпела. Её творчество — это честность, сила и магия, которая не тускнеет с годами. В этот вечер, среди звёзд и галактик, прозвучат легендарные композиции из её репертуара: «Feeling Good», «I Put a Spell on You», «Ne me quitte pas» и другие. Их исполнит Спонтанный Джаз Бэнд (Spontaneou Jazz Band), бережно сохраняя дух оригинала и добавляя живую импровизацию.

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