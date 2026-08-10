Голос, способный остановить время. Музыка, которая проникает в самую глубину. Нина Симон — фигура, без которой невозможно представить историю джаза, соула, блюза и госпела. Её творчество — это честность, сила и магия, которая не тускнеет с годами. В этот вечер, среди звёзд и галактик, прозвучат легендарные композиции из её репертуара: «Feeling Good», «I Put a Spell on You», «Ne me quitte pas» и другие. Их исполнит Спонтанный Джаз Бэнд (Spontaneou Jazz Band), бережно сохраняя дух оригинала и добавляя живую импровизацию.