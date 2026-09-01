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Лунный свет. Дебюсси, Равель, Сати

Анненкирхе
Кирочная ул., 8В

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Завершение:

от 1600₽ до 1800₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты

Про событие

Знаменитые полотна французских импрессионистов оживают на концерте «Лунный свет». Приходи на самый умиротворяющий концерт в Анненкирхе — оставь заботы, проблемы и шум, отдохни телом и душой. Краткий миг жизни, застывшее в вечности движение — любимые картины обретут голос на обгоревших стенах старинной церкви. Солисты Оркестра 1703 исполнят произведения Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Эрика Сати и других музыкантов эпохи. Стены зала украсят медиапроекции от Руслана Назырова. На твоих глазах застрекочут в траве кузнечики, проплывут в танце балерины Дега, расцветут подсолнухи Ван Гога и заколышется водная гладь на картине Моне. Знаменитая «Звёздная ночь» наполнится шелестом ветра, над Овером проплывут облака, и шумная парижская толпа наполнит Монмартр.

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Комментарии

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Евдокимов Христиан
1 июня 2024, 22:21

Ищу пару ;)

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Сальченко Дмитрий
6 октября 2023, 03:18

Кто пойдет?)

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Yana
30 августа 2023, 23:14

Кто со мной ?)

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DEN
4 августа 2023, 18:12

pognali)

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Ли❤
3 августа 2023, 04:46

Кто хочет пойти?

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