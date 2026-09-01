Знаменитые полотна французских импрессионистов оживают на концерте «Лунный свет». Приходи на самый умиротворяющий концерт в Анненкирхе — оставь заботы, проблемы и шум, отдохни телом и душой. Краткий миг жизни, застывшее в вечности движение — любимые картины обретут голос на обгоревших стенах старинной церкви. Солисты Оркестра 1703 исполнят произведения Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Эрика Сати и других музыкантов эпохи. Стены зала украсят медиапроекции от Руслана Назырова. На твоих глазах застрекочут в траве кузнечики, проплывут в танце балерины Дега, расцветут подсолнухи Ван Гога и заколышется водная гладь на картине Моне. Знаменитая «Звёздная ночь» наполнится шелестом ветра, над Овером проплывут облака, и шумная парижская толпа наполнит Монмартр.