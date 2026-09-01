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Лунный свет. Дебюсси, Равель, Сати
Кирочная ул., 8В
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от 1600₽ до 1800₽
Возраст 6+
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Про событие
Знаменитые полотна французских импрессионистов оживают на концерте «Лунный свет». Приходи на самый умиротворяющий концерт в Анненкирхе — оставь заботы, проблемы и шум, отдохни телом и душой. Краткий миг жизни, застывшее в вечности движение — любимые картины обретут голос на обгоревших стенах старинной церкви. Солисты Оркестра 1703 исполнят произведения Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Эрика Сати и других музыкантов эпохи. Стены зала украсят медиапроекции от Руслана Назырова. На твоих глазах застрекочут в траве кузнечики, проплывут в танце балерины Дега, расцветут подсолнухи Ван Гога и заколышется водная гладь на картине Моне. Знаменитая «Звёздная ночь» наполнится шелестом ветра, над Овером проплывут облака, и шумная парижская толпа наполнит Монмартр.
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Комментарии
Сальченко Дмитрий6 октября 2023, 03:18
Кто пойдет?)
Кто со мной ?)
pognali)
Кто хочет пойти?
Ищу пару ;)