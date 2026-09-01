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Симфония Битлз

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Андрея Медведева приглашает битломанов и всех любителей качественной музыки на встречу с композициями «ливерпульской четвёрки», наполненными драйвом, абсолютной свободой и уникальной энергетикой. Принципиальное отличие программы «Симфония The Beatles» «Петербург-концерта» в том, что все аранжировки созданы эксклюзивно для этого проекта. Авторские партитуры написаны либо самим маэстро Медведевым, либо его талантливыми помощниками — Дмитрием Ковзелем и Александрой Лукиной — с учётом индивидуальных особенностей каждого инструменталиста и вокалиста оркестра. ﻿ Художественный руководитель и главный дирижёр — Андрей Медведев В концерте принимают участие: Антон Авдеев, Георгий Новицкий, Милана Урбанович, Анна Малышева, Дмитрий Ковзель, Ана Агрба, Анастасия Вишневская, Андрей Косинский Дирижёр и аранжировщик — Дмитрий Ковзель

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