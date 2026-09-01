Концерт в часовне
Кирочная ул., 8В
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от 1000₽ до 1100₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Редкие концерты в часовне старинной кирхи. Камерная атмосфера, приглушённый свет и полное единение с музыкой. Каждый месяц здесь находят новые музыкальные сочетания. На концертах звучат средневековые и барочные инструменты, арфы, мандолины, гитара и, конечно, орган.
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