Редкие концерты в часовне старинной кирхи. Камерная атмосфера, приглушённый свет и полное единение с музыкой. Каждый месяц здесь находят новые музыкальные сочетания. На концертах звучат средневековые и барочные инструменты, арфы, мандолины, гитара и, конечно, орган.