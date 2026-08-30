Проведи летний день в цветущем саду у стен особняка XIX века — в лектории под открытым небом свободно поговорят про любимый Петербург: как за три столетия складывался его образ, разберут самые знаменитые легенды и необычные исторические факты. Встреча пройдёт под открытым небом, в камерном саду Особняка Мясникова — одного из самых красивых особняков Петербурга. Этим летом вместе с Ultima Яндекс Едой обновили пространство сада и воплотили здесь концепцию «ленивой роскоши» — красивого и неспешного отдыха в центре Петербурга.