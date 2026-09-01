Парфюмеры императорского дома: Ралле, Брокар, Сиу, Остроумов — список можно продолжать и дальше. Что объединяет этих людей? Все они стояли у истоков развития парфюмерии в России. Многие из перечисленных парфюмеров, благодаря своему упорному труду, получили почётный статус поставщиков императорского двора, а кто-то даже удостоился золотых медалей и гран-при на Всемирных выставках. На встрече поговоришь о том, как менялась и развивалась парфюмерная индустрия в стране, и в частности — в Петербурге. Узнаешь историю аромата «Любимый букет императрицы», одеколона Фарина, столь любимого Екатериной II и Александром I, а также духов фирмы Герлен, которая была поставщиком двора Великого князя Владимира. Лектор: Дарья Борисова — культуролог, гид по Петербургу, автор книг. Лекция пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссёра Всеволода Мейерхольда. Лекция будет дополнена чаепитием с лёгкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о тебе позаботятся официанты, чтобы ты не отвлекался от рассказа лектора.