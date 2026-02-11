Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Шпионки, соблазнительницы, авантюристки, богатейшие наследницы и роковые музы — кем на самом деле были главные светские львицы своего времени? Авдотья Голицына — знаменитая Princesse Nocturne («ночная княгиня»), хозяйка литературного салона, где собирался весь цвет интеллектуальной элиты. Чтобы обмануть предсказание гадалки о смерти во сне, она бодрствовала по ночам и спала днём. Каролина Собаньская — «одесская Клеопатра», польская авантюристка, тайный агент и невероятная обольстительница, в которую были влюблены Александр Пушкин и Адам Мицкевич. Зинаида Ивановна Юсупова — после смерти мужа открыто пренебрегала светскими условностями и окружала себя молодыми поклонниками. Современники обсуждали её романы, а вокруг одного из них позднее возникла особенно мрачная легенда — о тайно хранившемся в особняке теле любовника. Зинаида Николаевна Юсупова (в замужестве Сумарокова-Эльстон) — богатейшая наследница своего времени. Обладательница редкой красоты, она жертвовала миллионы на благотворительность. Ида Рубинштейн — балерина, актриса и муза Серебряного века. Эпатажная красавица и наследница огромного состояния, она первой осмелилась выйти на сцену практически обнажённой, вызвав скандал и восхищение. Ольга Глебова-Судейкина — «блистательная и несчастная» муза Серебряного века. Актриса, художница и одна из первых русских манекенщиц, чья жизнь стала символом ушедшей эпохи. Её близкие отношения с поэтом Михаилом Кузминым и Всеволодом Князевым связывают со сложным любовным треугольником. Лекцию проведёт Полина Фёдорова, искусствовед, гид по Санкт-Петербургу и культурный обозреватель. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай.