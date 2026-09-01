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Грязный стендап

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1100₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Мероприятие с рейтингом «18+» — четыре комика, ведущий и ни одной запретной темы. Готов услышать самые грязные шутки? Тогда тебе точно сюда!

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Комментарии

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Max
11 февраля 2025, 16:16

подтверждаю. голубь говорящий. судя по запаху, грязный

М
Мария
10 ноября 2024, 08:27

Были 09.11 Хотелось бы пожёстче Но в целом 🔥

Аватар
Simon
2 февраля 2024, 20:30

Ищу компанию, чтобы сходить на это мероприятие🐯💪

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Ольга
2 марта 2024, 01:32

Simon, привет, сегодня не хочешь сходить?

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