Грязный стендап
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1100₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Мероприятие с рейтингом «18+» — четыре комика, ведущий и ни одной запретной темы. Готов услышать самые грязные шутки? Тогда тебе точно сюда!
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Комментарии
Были 09.11 Хотелось бы пожёстче Но в целом 🔥
Ищу компанию, чтобы сходить на это мероприятие🐯💪
Ольга2 марта 2024, 01:32
Simon, привет, сегодня не хочешь сходить?
подтверждаю. голубь говорящий. судя по запаху, грязный