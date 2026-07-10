Алексей — хедлайнер самых рейтинговых шоу страны. Алексей Щербаков принимал участие в первом сезоне шоу «Comedy Баттл», позже он опять появился в шоу — в Новом сезоне. Через некоторое время Щербаков был приглашён в открытый микрофон «Stand Up Шоу» на ТНТ, в данный момент он постоянный участник проекта.